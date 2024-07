Getty Images

Juventus e Atalanta: duello per Suslov. I dettagli

34 minuti fa



Juventus e Atalanta sono sulle tracce di Tomas Suslov, centrocampista classe 2002 dell'Hellas Verona e della nazionale slovacca. Lo riferisce L'Arena, quotidiano di Verona, che non esclude del tutto dai giochi anche il Genoa, nonostante questa pista si sia un po' raffreddata.



Suslov, nato il 7 giugno 2002, ha giocato dal 2019 al 2023 in Olanda, con il Groningen, collezionando un totale di 96 partite e 5 gol. Con la maglia gialloblù dell'Hellas Verona, nella stagione 2023-24, Suslov ha giocato 33 partite e segnato 3 gol.



Suslov ha un contratto in scadenza nel 2027 ed è valutato 10 milioni dal Verona.