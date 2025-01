Juventus-Milan, le pagelle dei bianconeri: Weah spacca la partita, che giocatore è diventato Mbangula?

AFP via Getty Images

Su Leao va giù come un gatto, ed è la parata che serve. Pure per smuoversi. Per ridare fiato.Nel primo tempo è il migliore, nella ripresa cala leggermente. Ma dove lo metti, sta. E fa pure bene.Un paio di chiusure degne di questo nome, e un salvataggio: è super in attivo.Arma profonda in uscita, in costruzione. E naturalmente in chiusura. Altra prestazione di livello, la Juve nella sua zona sbanda decisamente meno.Con meno qualità del solito, forse con la testa un pochino altrove, di sicuro ancora attaccato al bianconero: mvp di esultanze.

Destro e sinistro, sempre coi tempi giusti. Non imposta, semplicemente. Dà ritmo. E convinzione. Da lui è ripartita un'altra Juve.Assist a referto, con un bel taglio a lanciare Weah, in una partita generalmente disputata a ritmi più bassi. Nel momento di maggiore intensità, lui c'è però.(Dall'82'Alti, bassi, tentativi, inserimenti. E niente, di concreto proprio poco. Anzi: un fastidio all'adduttore.(dal 45'Ingresso prorompente, e rete meritata. L'avevamo quasi dimenticato e invece Tim sbatte in faccia la realtà dei fatti: l'attacco della Juventus è forte, se ben innescato)

Il primo gol parte da lui, e in generale la prestazione è positiva. Certo, l'avesse messa dentro quando aveva solo Maignan da battere…(dal 75'Buon ingresso, per possesso e intuizioni)Il gol, con deviazione fortunata. Il raddoppio, non firmato ma costruito dal suo recupero. Che giocatore è diventato? Non se l'aspettava nessuno. Forse solo lui.(dal 90'C'è lui sul primo gol, e c'è lui in tutta la pericolosità offensiva dei bianconeri. Pure qui: sotto porta si può fare meglio, ma Motta è stra soddisfatto. E un motivo ci sarà.

(Dall'82'Una partita ben giocata. E ben orchestrata. E ben attaccata. Tutto bello, soprattutto la Juve che vince. La sua esultanza è simbolica: si è tolto un peso dallo stomaco enorme.