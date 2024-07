Juventus, oggi la nuova maglia: il caso sponsor e chi può vestire la numero 10

Getty

L'attesa è finita e ormai anche gli spoiler vanno tutti in quella direzione., quella "senza sponsor", in attesa di accelerare anche su quel fronte. Bande larghe, tre strisce bianche e due nere, su quest'ultime andranno i loghi di adidas e naturalmente del club, con le tre stelle a campeggiare sullaNulla di particolare, il motivo è tanto semplice quanto efficace. La chicca semmai è la coccarda della vittoria inche sarà posta sopra lo sponsor tecnico, dunque sulla destra. A spoilerarlo, involontariamente, un post di Michele, che ha anticipato i colori della divisa dei portieri: total orange.

Sarà la prima volta, da quando nel 1981-82 ai club di Serie A venne concesso di apporre un marchio commerciale sulla divisa, e la Juventus si presentò con Ariston sul petto, che il club non ha uno sponsor di rappresentanza, il vero logo da sfoggiare sulla maglia. Dopo la scadenza dell'accordo con, l'area revenue, guidata da Francesco, resta al lavoro per trovare un'offerta all'altezza delle richieste. Che non sono basse, ma neanche i 45 milioni garantiti dal marchio Stellantis. Si era vociferato di alcune compagnie aeree (pure di bandiera) degli, ma dai contatti dello scorso novembre non è stato fatto nessun passo in avanti. La proposta non ha mai realmente soddisfatto la domanda. Anche per questo la Juve si è concessa il lusso di aspettare, conscia di poter avere ulteriore visibilità dal mercato e dall'inizio della stagione.

Non è ancora chiaro se lasarà sulle spalle di, ma la direzione sembra comunque tracciata. Per capirci: se non sarà ora, sarà presto. Intanto, la maglia ha ancora un proprietario e quel proprietario resta Paul Pogba, nonostante il rapporto al minimo con Giuntoli e nessun colloquio con- l'aveva rivelato lo stesso centrocampista francese -; poi su Kenan c'è il discorso relativo al rinnovo di contratto. Quello sì che potrebbe essere propedeutico all'assegnazione della maglia più pesante. Oltre ai discorsi sul, la Juventus è consapevole che persi tratterebbe di un'investitura bella, buona, pesante. Gioverebbe davvero alla sua crescita? Magari può arrivare anche qualcun altro dal mercato...