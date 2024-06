Getty Images

Laè sempre più vicina ad, attaccante classe 1999 dell'Aston Villa che sta facendo parlare di sé per un motivo particolare. Sì, perché è la compagna di un altro giocatore che è finito nel mirino del club bianconero,. Quello di Alisha, potrebbe quindi essere il profilo giusto per rinforzare la squadra femminile allenata da Max Canzi.- Secondo quanto riportato dall'Inghilterra, la calciatrice svizzera guadagnerebbe circa 160 mila sterline a stagione, in euro quasi189 mila, all'. Il suo arrivo alla Juve, potrebbe facilitare anche l'approdo del centrocampista brasiliano Douglas Luiz nel club bianconero.