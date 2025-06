AFP via Getty Images

Juventus, rivoluzione in attacco: Vlahovic a un passo dall'addio, per i bookie sarà David il nuovo centravanti.

8 minuti fa



Dopo i cambi nella dirigenza e la conferma di Igor Tudor in panchina, c'è aria di rivoluzione nell'attacco della Juventus. Sembra a un passo dall'addio Dusan Vlahovic, reduce da una stagione complicata: la partenza da Torino del centravanti serbo si gioca infatti a 1,20. Il suo erede potrebbe essere il centravanti canadese del Lille Jonathan David, già vicino alla Serie A nell'ultimo calciomercato estivo e autore di 16 reti nello scorso campionato francese: l'approdo in bianconero è offerto a 2 su Betflag. Un'alternativa potrebbe essere l'attaccante svedese dello Sporting Lisbona Viktor Gyokeres, 39 gol nell'ultima Liga portoghese, visto in bianconero a 7,50, in leggero vantaggio su Santiago Castro del Bologna a 8. Restando in attacco, ma sulle fasce, torna d'attualità la pista che porta a Karim Adeyemi, ala tedesca, del Borussia Dortmund, indicato a 4,50. Aria di cambiamento anche in difesa dove, secondo i bookmaker, Andrea Cambiaso sarebbe vicino al cambio di casacca, proposto a 1,65. Incerto anche il futuro di Federico Gatti, con l'addio a 3 volte la posta.