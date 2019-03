L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Keita Baldé e spiega come l'Inter non abbia ancora deciso in merito al futuro dell'attaccante senegalese, che questa sera ritroverà la Lazio, suo ex club.



“Spalletti si innamorò di Keita «falso nove» in un derby di Roma deciso proprio dai guizzi del senegalese, all’epoca avversario, che si ritrovò titolare per il forfeit di Immobile. Contro la Lazio per Keita sarà un nuovo esame di maturità. L’Inter ha bisogno di nuovi gol per guardare con maggior fiducia al finale di stagione e Keita ha le qualità per dimostrarsi un’arma importante per sparigliare le carte e non solo una alterativa di valore all’undici titolare. Perché anche il suo riscatto è in qualche modo legato alla qualificazione Champions: 10 partite e 34 milioni di motivi per mettere il turbo e prendersi l’Inter. Definitivamente”.