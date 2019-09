Curioso siparietto raccontato da Jurgen Klopp ai microfoni di Inside Borussia Dortmund, documentario prodotto da Amazon Prime Video. L'attuale tecnico del Liverpool, infatti, racconta: "Dopo il titolo con il Dortmund, ho esagerato con l'alcool. Quello che mi ricordo di quel giorno non ha molto senso, ma una cosa me la ricordo: dopo la festa in campo, mi sono svegliato da solo dentro un camion, nel garage dello stadio. Quello sì me lo ricordo, ma non ho idea di cosa abbia fatto nelle ore precedenti. Continuavo a sbattere la testa sul vetro, ero stanco. A un certo punto, sento un rumore strano. Pensavo di sognare, invece era tutto vero: il bagagliaio della macchina era pieno di polli".