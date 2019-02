L'ex arbitro ed esperto in moviola, Luca Marelli, ha commentato così l'episodio del gesto fatto da Diego Simeone verso il pubblico (indicando chiaramente gli attributi) e che sta scatenando non poche polemiche. Secondo Marelli, Simeone potrebbe presto essere squalificato dalla Uefa.



"Si definisca questo gesto come si vuole: insulto ad una parte del pubblico o gesto per mostrare di avere gli attributi. Lo si definisca come si vuole ma questi gesti non possono essere tollerati, al di là di giustificazioni comiche. Inescusabile che né l’arbitro né il quarto ufficiale Welz abbiano ritenuto di intervenire: non è concepibile che un allenatore possa rimanere in panchina dopo essere esibito in un gesto di tal fatta. E non escludo che l’UEFA, molto attenta all’etichetta, possa intervenire ugualmente con una squalifica (non va ricordato che Simeone è plurirecidivo). Sulla sua presenza in panchina per il ritorno allo Stadium non metterei la mano sul fuoco...".