L'ex dirigente del Barcellona Ramon Planes ha raccontato a Sky un retroscena su Leo Messi: "Non pensavo andasse via in estate, credevo lo facesse tra un paio d'anni. Abbiamo pensato a questa possibilità per sopperire alla situazione economica del club, ripartiremo dai giovani. La Masìa è una fabbrica dalla quale sono usciti tanti calciatori di livello, il Barça ha una grande generazione di talenti".