Ha studiato la Lazio con occhio clinico, e prima del match fondamentale contro il 'suo' Milan, analizza la gara l'ex match-analyst rossonero Andrea Maldera. E lo fa con occhio clinico, ai microfoni di milannews.it: "A livello tattico, la Lazio è una squadra molto attenta alla fase difensiva. Gioca con il 3-5-2 o il 3-4-2-1, ma è in grado di adattarsi molto bene all’avversario. Soprattutto fuori casa, riesce ad essere più pericolosa perché sa chiudersi bene e davanti hanno giocatori di qualità come Luis Alberto e Milinkovic-Savic. I biancocelesti non stanno vivendo un grande momento, ma sarà una sfida molto difficile per il Milan. A mio avviso, per la Lazio sono fondamentali soprattutto tre giocatori, cioè Leiva davanti alla difesa, Luis Alberto e Immobile".