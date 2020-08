Ex componente dello staff di Mancini all'Inter ed ex-Barcellona, l'allenatore Silvinho ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha anche rilasciato una battuta sul rumors di Leo Messi in nerazzurro: ""Se mi piacerebbe vedere Messi all’Inter, come sognano i tifosi nerazzurri? A me piace vedere Messi felice in campo che fa gol e batte record. Il resto lo deciderà lui".