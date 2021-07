Sarà una settimana di rientri importanti in casa, che dopo l'esordio contro il Lugano, in cuiha avuto a disposizione sostanzialmente soltanto gran parte delle riserve, è pronta a riabbracciare gran parte dei suoi titolari. E a fine settimana, direttamente negli Stati Uniti (se la Florida Cup sarà confermata), è attesoIl punto di partenza da cui ragionare per analizzare quelle che potrebbero essere le prospettive della punta cilena è cheritenuto fondamentale per alternarsi a Lukaku e Lautaro che restano gli intoccabili di questa squadra.Appurato il gradimento sulla carta dell'allenatore, per Sanchez restano però due nodi o scogli importanti affinché possa essere considerato ancora fondamentale per questa Inter.dato che nel corso delle ultime due stagioni ha accusato notevoli problemi che l'hanno portato a saltare 7 gare nella passata annata e praticamente il doppio in quella precedente.che non lascia tranquilla l'Inter e che dovrà essere analizzato.Il diktat di Suning è quello di tagliare gli ingaggi e di concentrarsi soprattutto sui componenti non titolarissimi. Sanchez è uno di questi, con l'aggiunta che, proprio in virtù di questo accordo, ha poco mercato anche in uscita dove anche la pista dello scambio con Dzeko (mai realmente abbandonata dopo il tentativo di gennaio) si sta spegnendo.Altrimenti allungare quel contratto potrebbe rivelarsi un boomerang senza fine. L'Inter aspetta Sanchez, ma il suo futuro resta ancora un'incognita.