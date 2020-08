A volte ritornano.. Perché il nome del centrocampista cileno è tornato ad essere sottolineato in rosso sullanella prima riunione operativa avvenuta ieri in sede, a 24 ore di distanza dal patto di Villa Bellini per proseguire insieme. Sì, ancora lui., Fernando Felicevich, lo stesso di Alexis Sanchez. Non un nome casuale.- L'Inter infatti sa chedal suo progetto tecnico rivoluzionato con l'arrivo di Koeman e per questo ha una strategia in mente:, ovvero prima trovare l'accordo col giocatore sullo stipendio e poi trattarlo col club a condizioni economiche di grande favore. Alexis è arrivato gratis, Vidal chissà, siamo all'inizio di un nuovo dialogo.di rientro dal Cagliari (che gradirebbe molto riaverlo...). Conte aspetta aggiornamenti, insiste per Arturo che è statonelle scorse settimane dopo i dialoghi di scambio: risposta negativa, Paratici e Pirlo cercano altro. L'Inter invece cerca ancora lui, sei mesi dopo: Arturo Vidal.