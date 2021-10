la curva Nord in piedi a omaggiare il trascinatore di cinque anni belli.L’Inter in vantaggio fino al 18' della ripresa, poi ha pareggiato Immobile su rigore e ha dato inizio alla clamorosa rimonta laziale. In mezzo,Ha ragione Capello, che la pensa da sempre così.Senza i sudamericani (Vidal e Sanchez a Milano, Vecino, Correa e Lautaro Martinez entrati nel finale) ha retto bene per un’ora, poi- Nel primo tempo la Lazio è andata due volte vicina al gol con la stessa azione, l’Inter ha fatto gol con l’azione successiva. Questo è il calcio. Ma oltre all’episodio,Che aveva deciso di attaccare con la solita difesa stretta e alta un’avversaria la cui ricchezza sta in buona parte sulle fasce.L’uno a zero è arrivato dopo appena 11 minuti e dopo altri due attacchi dai lati a colpire la difesa laziale proprio alle spalle. Gli avvertimenti non sono serviti a niente. Dopo la doppia occasione di Pedro (respinta di testa di Skriniar) e di Lucas Leiva (libera conclusione dal limite troppo alta), l’Inter ha segnato con un’azione partita da Handanovic e filata via con tecnica, velocità e in verticale: dal portiere a Bastoni, a Dimarco, scambio con Gagliardini, lancio di Dimarco da sinistra a destra, tocco di testa di Darmian, inserimento di Barella che, anticipando Hysaj, è stato buttato giù dal terzino albanese. Il rigore è stato realizzato da Perisic. Ricapitolando: troppo spazio intorno a Dimarco, perfino di più sulla pista di Darmian per non parlare dell’inserimento di Barella. Così non si puòdifendere.La partita è proseguita su questa stessa linea: Dimarco poteva ricevere palla con tanta libertà, Marusic era costretto a scapicollarsi per chiudergli un po’ di luce. Dall’altra parte, invece, quando partiva Felipe Anderson aveva intorno Bastoni, Dimarco e spesso Gagliardini. Lo stesso accadeva sulla fascia opposta. Alla Lazio mancavano i raddoppi, all’Inter no. Tuttavia,con lo stesso brasiliano, con Immobile e con Pedro. Erano quasi sempre spunti individuali.- Anche il regista croato, controllato a distanza da Lucas Leiva (che, a sua volta, veniva schermato invece da uno dei due attaccanti a turno), aveva tutta la libertà necessaria per impostare il gioco e lo faceva con precisione e autorevolezza, muovendo con ottima sincronia i due esterni e lavorando col suo connazionale Perisic sull’asse verticale. Giusta anche questa scelta di Inzaghi: Perisic, come seconda punta, stava facendo un’ottima partita.: angolo, colpo di testa di Patric, respinta con un braccio largo di Bastoni, rigore, tiro di Immobile, 1-1. E’ stato a quel punto che Sarri e Inzaghi hanno cambiato le squadre. Da parte laziale, Lazzari è entrato al posto di Hysaj (con Marusic spostato a sinistra) e sulla fascia destra i biancocelesti hanno preso il comando, Luis Alberto ha sostituito Basic e la qualità si è alzata. Sull’altro fronte, un ribaltone, Dumfries per Bastoni (ingiustamente ammonito per il tocco di mano sul rigore), Vecino per Gagliardini e Correa per Perisic.Felipe Anderson è scattato nello spazio lasciato libero da Dimarco, a terra, cross per Immobile, diagonale respinto da Handanovic e tap-in dello stesso Felipe Anderson.- Appena la palla è entrata, Dumfries si è scagliato sul brasiliano, Immobile lo ha difeso, Handanovic si è buttato nella mischia. E’ successo di tutto, Irrati ha tirato fuori il cartellino giallo per quattro volte, per Dumfries, Lautaro Martinez, Milinkovic e Felipe Anderson.Sarri ha sottratto Felipe Anderson a quello che poteva sembrare un regolamento di conti, lo ha sostituito con Akpa Akpro mentre Cataldi ha preso il posto di Lucas Leiva. La Lazio ha segnato ancora, in pieno recupero, con un colpo di testa di Milinkovic su punizione pennellata da Luis Alberto. La partita è finita e sono riprese le risse in mezzo al campo. Luiz Felipe, grande amico di Correa, è andato a sfotterlo, Irrati l’ha visto e l’ha espulso. Il brasiliano non credeva di aver fatto chissà cosa ed è scoppiato in lacrime.Marcatori: 12’ rig. Perisic (I), 64’ rig. Immobile (L), 81’ Felipe Anderson (L), 91' Milinkovic (L)Assist: 91' Luis Alberto (L)Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj (66’ Lazzari); Milinkovic, Leiva (85’ Cataldi), Basic (66’ Luis Alberto); Pedro (75’ Zaccagni), Immobile, Felipe Anderson (85’ Akpa Akpro). All.: Sarri.Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (67’ Dumfries); Darmian, Gagliardini (67’ Vecino), Brozovic, Barella (86’ Calhanoglu), Dimarco; Perisic (67’ Correa), Dzeko (75’ Lautaro Martinez). All.: Inzaghi.Arbitro: Irrati (sez. Pistoia).Ammoniti: 27’ Basic (L), 36’ Gagliardini (I), 63’ Bastoni (I), 83’ Milinkovic (L), 83’ Lautaro Martinez (I), 83’ Felipe Anderson (L), 83’ Dumfries (I), 87’ Correa (I), 90’ Darmian (I).Espulso: Luiz Felipe (L).