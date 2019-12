Quale futuro per Joao Mario? Il portoghese è ancora di proprietà dell'Inter, ma ben si sta comportando con la maglia della Lokomotiv Mosca, che lo ha prelevato in estate in prestito con diritto di riscatto, fissato a 18 milioni di euro. Come appreso da calciomercato.com, nei prossimi giorni, la società russa ha fissato un incontro con gli agenti del calciatore, per fare un punto della situazione e capire le volontà dell'ex Sporting Lisbona. La Lokomotiv è soddisfatta e vuole riscattarlo, ma prima vanno ascoltate quelle che sono le intenzioni di Joao Mario. Con l'Inter che attende. E spera in una fumata bianca.