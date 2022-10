che al 95’ regalauna, placidamente indirizzata verso il nerazzurro dopo neppure un quarto d’ora (). Tuttavia la dabbenaggine degli uomini di Simone Inzaghi e, forse, anche qualche cambio poco utile () hanno rimesso in piedi la Fiorentina che, prima, ha accorciato su rigore di, nella ripresa ha pareggiato cone, di nuovo sotto (Lautaro su rigore), ha trovato la forza di raggiungere l’Inter per la seconda volta giusto allo scoccare del 90’ (). Sembrava finita, ma un contropiede al 95’ (imperdonabile per i viola farsi trovare così scoperti) ha consentito a Barella di cercare con un cross basso Mkhitaryan sul quale, in periglioso anticipo,Perché sull’intera partita e, in particolare,L’esterno nerazzurro è intervenuto in ritardo e con particolare violenza su Bonaventura che stava calciando, come poi ha calciato, verso la porta. Il Var ha richiamato l’arbitro che ha concesso il rigore.Essendo poco oltre la mezz’ora di gioco (31’) sarebbe potuto diventare uno snodo cruciale. Conservare il vantaggio in dieci non sarebbe stato agevole per l’Inter. E, una volta raggiunta, meno che mai sarebbe stato prevedibile un nuovo vantaggio. A maggior ragione contro una Fiorentina che ha giocato una ripresa ad altissima intensità (decisivo l’ingresso di Jovic) e che avrebbe comunque meritato il pareggio.quando Terracciano, in uscita bassa su Dimarco, ha prima respinto la palla franando poi sull’interista che aveva ancora la disponibilità di raggiungere la sfera.Detto tutto questo,. Non siamo ancora all’allarme rosso, ma di questo passo sarà opportuno guardarsi le spalle più che ipotizzare sogni di gloria. All’inizio sembrava non esserci partita.La Fiorentina, schierata da Italiano con il 4-3-3, sembrava sull’orlo di unaTanto più che, dopo appena otto minuti, Nico Gonzalez si era infortunato e al suo posto era entrato Ikonè. Poi, su un cross da sinistra, Bonaventura riusciva a colpire prima di uno scomposto e violento intervento di Dimarco. Valeri aveva bisogno del Var per concedere il calcio di rigore, mentre il Var e l’arbitro avrebbero dovuto ripassare mentalmente il regolamento.Da un mancato rigore per l’Inter (Terracciano su Dimarco) si è passati ad una ripresa in cui la Fiorentina, corta, compatta ed aggressiva, si muoveva sugli esterni mettendo sempre in difficoltà la squadra di Inzaghi. Non è un caso che il gol del pari (60’) sia arrivato grazie ad un perentorio cambio di campo -- con quest’ultimo capace di ipnotizzare Acerbi (marcatura larga), Calhanoglu (raddoppio in ritardo) e l’incolpevole Onana con un tiro a giro finito sotto la traversa.Simone Inzaghi è corso ai ripari.Otto minuti dopo il suo ingresso, il bosniaco pescava con un filtrante Correa solo davanti a Terracciano che lo stendeva. Rigore netto, concesso da Valeri, ma rettificato dalla bandierina allzata dell’assistente che segnalava un fuorigioco di Lautaro.Nel frattempo erano cambiate anche le fasce: Gosens per Dimarco e Dumfries per Darmian nell’Inter e, poco più tardi, Venuti per Dodò e Terzic per Biraghi nella Fiorentina.Ma era stato Jovic, che al 52’ aveva preso il posto di Duncan, ad avere rigenerato, anche tatticamente, la Fiorentina. I viola attaccavano con più uomini e, soprattutto, nelle combinazioni strette erano sempre pericolosi. I. Sarebbe finita così (3-3) se la Fiorentina non avesse tenuta ancora molto alta la linea di difesa. Così, da una palla conquistata da Dzeko e smistata a Barella, è arrivato il quarto gol.Fiorentina-Inter 3-4 (primo tempo 1-2) Marcatori: 2' p.t Barella (I), 15'p.t. L. Martinez (I), 33'p.t. rig. Cabral (F), 15's.t. Ikone (F), 28’s.t.rig. L. Martinez (I), 45’s.t. Jovic (F), 45’+5 s.t. Mkhitaryan (I) Assist: 2'p.t. L.Martinez (I), 15's.t. Kouame (F), 45’s.t. Milenkovic (F) FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Dodo (37’s.t. Venuti), Milenkovic, Quarta, Biraghi (37’s.t. Terzic), Bonaventura, Amrabat (37’s.t. Barak), Duncan, Gonzalez (8’p.t. ikone), Cabral, Kouame. All.: Italiano INTER (3-5-2): Onana, Skriniar, De Vrij, Acerbi, Darmian (22’s.t. Dumpries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (22’s.t. Gosens), Lautaro (40’s.t. Bellanova), Correa (16’s.t. Dzeko). All.: Inzaghi Arbitro: Valeri di Roma Ammoniti: 35'p.t. Bonaventura (F), 35'p.t. Acerbi (I), 38'p.t. Dodo (F), 38'p.t. dalla panchina Inzaghi (I), 9's.t. Amrabat (F), 11's.t. Barella (I), 34’s.t. Milenkovic (F)