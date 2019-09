Un classe 2000 dal futuro assicurato.: nella goleada del Salisburgo contro il Genk c'è anche il suo autografo, un centrocampista moderno e fisicamente fortissimo con un potenziale davvero importanti. I dirigenti dei top club italiani lo conoscono bene: non è un caso che, pizzicato più di 6 mesi fa ad appuntarsi i nomi di tanti talenti tra cui proprio ​Szoboszlai, con il pensiero di prenderlo in sinergia con un'altra società italiana.- Mentre il corpo scouting bianconero è attento a ogni sviluppo del percorso di crescita di ​Szoboszlai, anche l'come possibile colpo per il futuro. Di certo, la prestazione in Champions League va aggiunta al curriculum dell'ungherese e non aiuta ad abbassare la sua valutazione, il Salisburgo è bottega cara. La dirigenza nerazzurra però studierà giocatori di questo tipo per investimenti intelligenti e ​Szoboszlai è sicuramente tenuto in considerazione, mentre. I bianconeri sanno bene che c'è anche l'Inter, intanto Dominik segna e convince tutti. Per portarlo in Italia, c'è da fare in fretta.