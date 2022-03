, grazie all'esaltante vittoria in rimonta e nel finale contro il Brescia: l'ulteriore conferma delle credenziali per la promozione diretta di Ciofani e compagni, capaci di trovare negli ultimi mesi una continuità di rendimento impressionante. A(terza miglior difesa del torneo), portiere titolare dell'Under 21 e destinato a breve a calcare palcoscenici sempre più importanti.- Reattivo ed esplosivo tra i pali, spesso e volentieri decisivo nell'economia del risultato - come su Palacio nello scorso week-end o nelle precedenti due uscite contro Benevento e Ternana -e ha mandato in giro per l'Italia per farsi le ossa. Un patrimonio coltivato con cura e attenzione e per il quale sembra essere arrivato il momento di cogliere i frutti, se non fosse che la Dea l'investimento per la propria porta l'ha già fatto.e, al netto di un rendimento molto altanenante se rapportato a quello delle stagioni all'Udinese,legato ai bergamaschi fino al 2023 ma per il quale non è escluso un prolungamento propedeutico alla cessione.- Anche perché le pretendenti non mancano e, che con l'alternanza tra Reina e Strakosha ha confermato di non avere le idee molto chiare e soprattutto di non aver trovato un titolare realmente affidabile. Per questioni anagrafiche l'uno, contrattuali l'altro, sia lo spagnolo che l'albanese possono lasciare la Capitale e Carnesecchi rappresenta una delle idee al vaglio di Igli Tare., al quale è legata fino al 2024 ma che soltanto fino a pochi mesi fa veniva messo pesantemente in discussione di fronte alla prospettiva di mettere le mani su Donnarumma.Una crescita a piccoli passi per affacciarsi sui grandi palcoscenici: nella provincia lombarda che sogna la Serie A a 26 anni di distanza dall'ultima volta sta esplodendo tutto il talento di Marco Carnesecchi.