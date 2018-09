L'exploit tanto atteso sta arrivando, al momento giusto. Emil Audero è ritenuto il portiere del futuro dalla Juventus ormai da diversi anni, pallino dei dirigenti del settore giovanile ma seguito con particolare attenzione anche da Marotta e Paratici; classe '97, italiano di origini indonesiane, seppur giovanissimo viene già da uno strepitoso campionato in Serie B con il Venezia di Pippo Inzaghi che lo ha lanciato dopo le esperienze nella Primavera bianconera. Poi, la Sampdoria che ha scelto di puntarci in estate: mossa vincente, perché ad oggi la Samp ha la miglior difesa della Serie A anche grazie alle prestazioni di ottimo livello da parte di Audero, il portiere del futuro.



C'E' UN PIANO - La Juve infatti ha mantenuto il diritto di recompra per Audero dopo averlo ceduto alla Samp in estate e non a caso sta seguendo da vicino molte prestazioni del portiere. Anche ieri in Cagliari-Samp c'era uno scout bianconero a seguire Emil, come appreso da Calciomercato.com. Altra buona prestazione con zero gol subiti e la conferma della crescita esponenziale di Audero: se continuasse così, la Juventus non avrebbe dubbi nel riportarne a casa il cartellino e poi deciderne la gestione definitiva. Un altro anno in giro per l'Italia di certo, poi in caso di cessione per Szczesny o Perin entro due anni la promozione in bianconero. Audero lo sa, ha fiducia ma intanto para per la Sampdoria che ha puntato forte su di lui, intuizione totale nonostante fosse oggettivamente rischiosa. La Juve vigila: sa che Emil non è un portiere qualsiasi. La strada è segnata...