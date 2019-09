Nella sfida Champions, la Lazio è la squadra più matura. Non è solo una questione di identità di gioco o di idee, ma anche di età anagrafica. La squadra di Inzaghi è esperta, sotto tutti i punti di vista: come riporta la Gazzetta dello Sport, le altre in confronto sono molto più giovani.



ESPERIENZA LAZIO - Un tema da non sottovalutare: Boban e Maldini, per esempio, hanno riempito il Milan di giovanissimi, il sogno di Elliott, per poi candidamente ammettere che forse "sarebbe stato un bene avere qualche esperto in più". Che la Lazio ha, come le altre candidate alla Champions: l’Inter conta di media 27 anni e 329 giorni, Lazio 28 e 37, dall'altra parte del Tevere la Roma solo 26 e 151. Il Milan è addirittura sotto i 25. Sarà l'esperienza o l'entusiasmo giovanile a strappare il quarto posto?