La Lazio low cost è uno spettacolo: Lotito porta a scuola Juventus, Milan e Roma

Il campionato è ancora lungo, la stagione - coppe comprese - lo è ancora di più, certo. Mae a punteggio pieno in Europa League, oltre a mostrare un calcio organizzato e di qualità,Non ha inventato nulla e non si è inventato nulla il patron del club biancoceleste, facendo tesoro della gestione completamente sbagliata dell’ultima stagione per costruire una squadra cheUna squadra che si è dimostrata capace di lasciarsi alle spalle i mesi pieni di tensione della fase crepuscolare dell’esperienza di Maurizio Sarri e i mesi alla "Full Metal Jacket" di Igor Tudor.alla propria idea di calcio e comprendendo quali fossero quei 2-3 leader di esperienza e carisma in grado di trainare il resto del gruppo. E anche nella Lazio odierna - da Provedel a Pedro, passando per Guendouzi e Zaccagni - questi non mancano.- di cui fanno parte i 13 per il riscatto dell’ex centrocampista di Arsenal e Marsiglia -, considerando le cessioni che sono state operate. Con questi numeri, sono arrivati Nuno Tavares, Boulaye Dia, Tijjani Noslin, insieme a Dele-Bashiru e Tchaouna, ma il vero capolavoro di Baroni e della società è stato recuperare alla causa e rilanciare giocatori come Gila, Rovella, Isaksen e Castellanos.allestite con ben altre spese e con maggiori ambizioni di classifica. Per queste ultime sarebbe probabilmente il caso di prendere nota ed imparare. Il tanto vituperato Lotito, giudicato più per le sue esternazioni che per i fatti che produce, sta dimostrando: il presidente alla vecchia maniera funziona ancora in Italia, soprattutto se dimostra di capire di calcio.