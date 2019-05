Intervenuto negli studi di Sportitalia il presidente del Senato Ignazio La Russa ha parlato dell'Inter, squadra per cui fa il tifo: "​Problema del costo è relativo, perché è difficile che Spalletti rimanga fermo a lungo. Non credo che si concederebbe più di un anno sabatico. Ad ogni modo, a Zhang credo che i soldi non mancano. I dirigenti nerazzurri secondo me stanno guardando in casa Juve. Perché Allegri dove potrebbe andare una volta lasciata la Juve, se non in nerazzurro?".