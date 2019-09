Tra Genova e Torino c'è grande indignazione per il cosiddetto gesto 'dell'aereo', in riferimento alla tragedia di Superga, e rivolto domenica ai sostenitori granata. Inizialmente le immagini mostravano un solo tifoso dellaintento in quello che non può essere considerato semplicemente uno 'sfottò', in realtà però i video e le foto diffuse in seguito evidenzierebbero un gruppetto diblucerchiati in Gradinata Nord coinvolti nell'odioso gesto.Si tratta di una parte microscopica del corretto pubblico blucerchiato presente al Ferraris, ma la Sampdoria non ha intenzione di. Per questo motivo il club doriano già da domenica sera collabora attivamente con laper individuare e punire i responsabili. Sarà cruciale l'apporto delle riprese realizzate all'interno del Ferraris. Con ogni probabilità i responsabili saranno colpiti dal Daspo.