La Sampdoria accelera per Dejan Stankovic, è lui il profilo scelto per la panchina. Salgono le quotazioni del tecnico serbo per raccogliere l'eredità di Marco Giampaolo, esonerato dopo la sconfitta con il Monza, con il club blucerchiato che stringe per arrivare all'accordo.



INCONTRO A MILANO - In queste ore si sono incontrati a Milano i vertici della Samp e Fali Ramadani, agente di Stankovic: l'obiettivo è trovare l'intesa totale sul contratto e arrivare alla fatidica fumata bianca per avviare il nuovo corso in tempi brevi.