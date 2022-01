I presidenti di Serie A non sono contentissimi delle continue uscite di Rocco Commisso, che negli ultimi giorni dagli Stati Uniti ha attaccato anche il presidente della Juventus Andrea Agnelli. Tra i club che si sono risentiti per le parole del patron della Fiorentina c'è anche l'Inter, spesso bersagli delle frecciate di Commisso e per questo la società nerazzurra si aspetta un deferimento. Lo riporta il Corriere della Sera, secondo il quale, se non verranno presi provvedimenti, l'Inter non esclude di presentare un esposto in Procura Federale.