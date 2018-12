Almeno tre interventi decisivi, più il gol che Calhanoglu si è mangiato. Alban Lafont è uscito da 'San Siro' a testa alta: non solo per la vittoria della Fiorentina, la seconda consecutiva dopo un'astinenza di due mesi e mezzo, bensì per la prestazione personale. Il portiere francese aveva stentato fin qui e, dopo la parata miracolosa nel derby su Caputo, contro il Milan si è ripetuto, salvando il risultato e permettendo alla rete di Chiesa di valere tre punti.



Duello tra '99 vinto con Gianluigi Donnarumma. L'estremo difensore rossonero è, insieme al coetaneo, il portiere più giovane del campionato e, con i viola, ha subito un solo tiro, quello che Chiesa, appunto, ha trasformato in un gioiello da tre punti. L'esterno gigliato, fino a quel momento uno dei peggiori in campo, ha trovato il sigillo che vale per la truppa di Pioli l'aggancio alla zona europea.