Il nuovo presidente della Sampdoria Marco Lanna ha atteso la fine del calciomercato prima di esprimersi. Ora il numero uno blucerchiato, dopo aver chiuso la finestra di trasferimenti, ha commentato le manovre doriane.



"​L’idea era arrivare alla fine con una squadra più forte e non più debole. L’obiettivo è raggiunto. Peccato per l’infortunio a Gabbiadini. Domani Giovinco farà le visite mediche. Abbiamo fatto tutto molto in fretta" ha detto a Telenord.



La scelta Giampaolo è stata molto ponderata: "Nelle sue stagioni alla Samp aveva fatto bene, quando abbiamo pensato all’allenatore nuovo è il primo nome che c’è venuto in mente. C’era qualche perplessità sul modulo che poteva essere difficile da riproporre ma ha capito che doveva infondere nella squadra pochi concetti chiari per mettere i giocatori a proprio agio, variando il suo credo".



E per quanto riguarda le voci su una presenza di Garrone alle spalle della Sampdoria? "Non voglio rispondere e comunque non mi risulta, nessun tipo di problema sui pagamenti" taglia corto Lanna.