L'arbitro Colombo: 'Berardi in Sassuolo-Juve? Non è stato chiaro ed evidente errore. Sulla lite coi Maldini...'

, ha parlato in esclusiva negli studi di Telelombardia, nel corso della trasmissione"In Roma-Napoli qualcosa non andò, ma si capisce sempre in ritardo. L'ammonizione di Cristante fu totalmente errata, poi con più esperienza qualche giallo lo avrei risparmiato. Come gestire i gialli? Rocchi ci dice sempre che lo step on foot va ammonito subito, anche dopo un secondo di partita. Poi nel primo quarto d'ora, periodo di gestione della partita, qualcosa può essere valutato in una cosiddetta 'zona grigia', ma determinati falli sono uguali al minuto 1 e al minuto 96. C'è un margine di miglioramento sulla gestione dei cartellini. Ci sono tanti elementi, dall'esperienza allo studio, alla tecnica, alla gestione degli errori".

"Nel derby ho avuto una grande squadra, in campo e in sala Var, e sono contento di come è andata la direzione. Roma-Napoli è stato il big match più difficile, poi il derby lo ricorderò per sempre: andavo allo stadio con papà a vedere le milanesi, mi rimarrà essere stato a San Siro a dirigere quella partita. Al di là delle battute finali, "."Nel 2017 Chievo-Milan Primavera ci fu un battibecco con Daniel e Paolo Maldini, e da quell'evento ho iniziato a lavorare su me stesso. Dopo un battibecco con Daniel ho risposto male, non da arbitro, e questo non va bene: un giocatore che si comporta male paga le conseguenze, noi no, e io ho sbagliato. Ho chiesto scusa, sono stato fermo due mesi, poi ho ritrovato Daniel nello Spezia, nell'Empoli e nel Monza, e anche Paolo prima di un Bologna-Milan. Mi disse: "Bello ritrovarsi dopo anni, siamo cambiati entrambi". Riconduce all'idea che abbiamo di Paolo Maldini".

"L'espulsione di Calabria? Nell'ultimo calcio d'angolo della partita c'è stata una condotta violenta, mi ha avvertito il mio assistente Meli, perché noi arbitri non possiamo vedere tutto. Io Non ho avuto bisogno della Var perché ricevo comunicazione dall'assistente, e Rocchi dice sempre che queste sono decisioni di campo. In una partita così sarebbe stato meno efficace andare a monitor. Theo e Dumfries? In questi casi meglio togliersi e osservare. In questo caso i nervi erano saltati"."Il rigore su Theo Hernandez in mischia in area? Fu un errore fischiare il fallo, perché se ci fosse stato qualcosa di sicuro non era contro Theo Hernandez. Per me non è rigore, lo dico in totale serenità, e l'episodio fa parte della cosiddetta zona grigia che impedisce al Var di intervenire".

"In Monza-Milan ho fatto tanto per far capire a Izzo e Jovic che prima o poi uno dei due sarebbe uscito. Io mi perdo il rosso, per fortuna il Var mi richiama e vedo la condotta violenta. Io non posso essere responsabile dei comportamenti dei calciatori dopo che cerchi di far capire loro che il calcio è un'altra cosa. Ero di spalle, ma avevo percepito un qualcosa ed estratto il giallo""Berardi in Sassuolo-Juve? Io in campo potevo fare meglio. Fabbri è un grande Var, e si è trovato un episodio complesso, e il silent check a volte è più complesso della chiamata stessa. Siamo nella situazione grigia, non si tratta di un chiaro ed evidente errore. Ma come ha spiegato Rocchi, la pancia spesso dà la soluzione. Fabbri avrebbe dovuto seguire il suo istinto, di quando aveva detto "porca vacca" quando lo vede. Non dire che c'è una strisciata vuol dire non vedere le immagini, ma resta un errore. Se io in campo avessi estratto il rosso, avremmo fatto tutti la scelta più giusta".

"Arbitro anonimo a Le Iene? L'abbiamo vissuta male, si è parlato male del nostro mondo. Siamo attaccati in campo, sugli spalti, sui giornali e non ha fatto piacere. Rocchi ci ha riportato subito al campo. La cosa che fa più male"Il Var Di Paolo per la famosa situazione oggettiva. Il Var quando ci richiama deve vedere una cosa bianca o nera: io a monitor ho visto un tocco di braccio oggettivo Miranchuk e quindi un gol da annullare, che io in campo avevo convalidato".