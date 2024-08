L'Aston Villa cede i due ex-Juventus. Dopo Iling Jr, via anche Barrenechea: va al Valencia

Lo scambio frae Aston Villa che ha portato il centrocampista brasilianoa Torino e la coppia composta daedin Premier League è stato uno dei primi picchi del nostro mercato estivo. Oggi però, con l'ex Vasco da Gama che non è riuscito a conquistare Thiago Motta il quale gli sta concedendo pochissimo spazio, sono le due contropartite tecniche ad essere tornate sulla cresta dell'onda e non per il loro rendimento al Villa Park.

Il primo dei due ex-bianconeri ad aver lasciato già ufficialmente l'Aston Villa è stato l'esterno inglese classe 2001 che è passato ine l'affare è già stato ufficializzato da entrambi i club.In questo ore, invece, ilha affondato il colpo per il regista argentino classe 2001 che ha avuto diversi corteggiamenti in questi mesi, ma per cui il gradimento al trasferimento in Liga è stato totale. Anche in questo casoI due giocatori in totale, avevano portato nelle casse della Juventussuddivisi in 14 milioni più 3 di bonus per Iling Jr e 8 milioni più 3 di bonus per Barrenechea. Una cifra messa a bilancio a paritre dal 1 luglio e che compensavano in parte i 50 milioni di valutazione finale fatta per il cartellino di Douglas Luiz messa però a bilancio entro il 30 giugno e quindi "pesante" nel bilancio 2023/24.Ritenendo a tutti gli effetti le tre operazioni slegate, all'epoca la Juventus aveva certificato pNello stesso comunicato, tuttavia, la Juventus si era tutelata ipotizzando la possibilità che queste operazioni, in seguito all'applicazione dello IAS 38, non potessero essere iscritte come Fair Value e che soltanto nella semestrale che sarà approvata a febbraio 2025 ci sarebbe stata la certezza: "Tali operazioni - sulla base di approfondimenti preliminari di natura legale e contabile - risultano qualificabili come operazioni separate e distinte dal punto di vista sia contrattuale sia sostanziale. Tali analisi preliminari, svolte anche con il supporto di advisor esterni, confermano allo stato attuale la sussistenza dei due requisiti richiesti. Diversamente, nell’ipotesi in cui le operazioni fossero considerate permute e laddove anche solo uno dei suddetti requisiti non fosse ritenuto soddisfatto, le operazioni non potrebbero essere rilevate al fair value".