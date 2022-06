Armand Laurienté, trequartista francese classe '98, si è messo in mostra la scorsa stagione in Ligue 1 con la maglia del Lorient. Roberto Meroni, membro del suo entourage, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24.it:



"Napoli è una grande piazza, si fa fatica a dire di no agli azzurri. Parliamo di un club che gioca la Champions e lotta per vincere lo scudetto. A mio avviso Armand sarebbe pronto per giocare in una piazza del genere. Ovviamente bisogna guardare le esigenze, fare lo step giusto. Che al Napoli piaccia Laurientè è vero, ma non ho parlato con nessuno del club. Il prezzo lo fa sempre chi vende, non so dire quale possa essere la cifra. Ha l'ambizione di giocare in Italia, gli piace la Serie A".