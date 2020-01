Valentino Lazaro, lascia l'Inter per il Newcastle, in prestito con diritto di riscatto. Queste le parole dell'austriaco: "L’Inter ha offerto al Newcastle questa opzione, io però non volevo lasciarla nel contratto. La decisione in merito a cosa succederà in estate la prendo solo io. Conte spera che io ritorni a Milano rafforzato da questa esperienza. Può anche essere che rimanga al Newcastle, e che un giorno richiami l’attenzione di altri club della Premier League. Credo proprio che la Premier League, nel caso in cui io facessi buone prestazioni, avrebbe un altro peso per Antonio Conte rispetto alla scelta di ritornare in Germania. In Inghilterra sei più in mostra"