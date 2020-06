Ultimo allenamento della settimana questa mattina per la Lazio di Simone Inzaghi a Formello. Dopo il riscaldamento, i biancocelesti hanno disputato una partitella 10 contro 10 quasi a tutto campo. Da sottolineare il rientro di Thomas Strakosha tra i pali: un tempo (di circa 30 minuti) per l'estremo difensore albanese. Complici le assenze di Milinkovic-Savic e Lucas Leiva, che avranno bisogno di qualche giorno di riposo in più, Inzaghi ha voluto provare il baby capitano della Primavera, Armini, per completare le formazioni.



La partitella in famiglia è terminata 4-4, con una doppietta di Caicedo e i gol Luis Alberto, Falbo, Cataldi, Correa, Immobile e Parolo. Lavoro differenziato per Vavro, che sta cercando di mettersi alle spalle la lesione muscolare accusata durante il lockdown, mentre per Adekanye si teme uno stiramento. Infine, Proto, Lukaku e Lulic hanno effettuato il primo tampone in attesa di poter essere inseriti in gruppo.