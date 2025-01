Getty Images

Domani laaffronta ilnell'ultimo turno del girone diPartita che ha poco da dire per i biancocelesti, ma, pur in emergenza tra infortuni e squalifiche, non vuole vedere la squadra sottovalutare l'impegno. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa:"In queste gare non ci sono favoriti. ho visto molte partite del Braga e per noi può essere pericolosa come avversaria. Occorrerà una Lazio attenta e compatta nelle distanze. Affrontiamo un'avversario di livello contro cui dovremo lottare forte sul campo. Abbiamo portato i giovani che stanno facendo meglio in Primavera. Numericamente siamo contati, ma dobbiamo fare comunque una partita vera domani. Da questo punto di vista c'è massima concentrazione. Guendouzi ha avuto un attacco influenzale e lo abbiamo lasciato a Roma per riprendersi. Dia invece è con noi anche se stamattina non si è allenato. Secondo me Gila può fare il centrale di centrocampo. Questa per lui che è giovane può essere anche un'oppportunità di crescita.. Potrebbe partire lui, ma voglio vedere bene anche alcuni dei ragazzi che abbiamo portato. Qualcuno sarà della partita".

"Io cresco ogni gara, ogni giorno con il lavoro. Questo è ciò che contraddistingue chi fa questo lavoro. Bisogna sempre pensare di alzare il livello e essere ambiziosi. Accetto le critiche per domenica per alcune scelte, ma molte di esse le rifarei, perché sono le stesse che ci hanno portato fin qui. Ho rivisto la sfida con attenzione dove l'avversario ha raccolto il massimo dal poco che ha fatto e noi invece non abbiamo capitalizzato la nostra produzione offensiva. L'identità della squadra anche nelle difficoltà è stata importante. Ci mettiamo in discussione perché non siamo contenti del risultato. Faremo di tutto per evitare gli errori che paghiamo sempre a caro prezzo. Abbiamo margini di miglioramento e li dobbiamo colmare. Solo così potremmo pensare di arrivare infondo. Guai a non avere sogni e non coltivarli".

"Il calcio non è uguale a tutti i livelli. Io ho lavorato duro nella mia vita per avere una chance, ma il merito del fatto di essere qui è della mia squadra. Comunque non abbiamo ancora fatto niente. Dobbiamo ancora chiedere molto a noi stessi, individualmente e di squadra. L'Europa League è meravigliosa e domani dovremo fare una partita importante al di là delle assenze, ma poi dobbiamo restare concentrati anche sul campionato per proseguire questo percorso"."Vincere le partite aiuta a fare mentalità La squadra deve sempre avere coraggio, fiducia e convinzione per alzare autostima ed efficacia, fondamentali per andare avanti. Gli obiettivi si guardano all'inizio, ma poi si deve abbassare la testa e lavorare ogni giorno sui piccoli dettagli per migliorare passo dopo passo, fino all'obiettivo".

"Ho parlato con la società delle esigenze della squadra ma il mercato non è mio compito. Io sono attento a quelli che ho. Domani nonostante le assenze pretendo una partita importante. Domani chi va in campo veste la maglia della Lazio. Siamo tutti professionisti e dobbiamo accettare e convivere col mercato aperto. Ma non ho dubbio che la concentrazione di tutti sarà solo sulla partita e non sulle voci di mercato che coinvolgono qualcuno dei giocatori (Tchaouna, ndr)".