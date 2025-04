AFP via Getty Images

La Lazio a caccia dell'impresa nel ritorno contro il Bodo/Glimt. I biancocelesti devono ribaltare il 2-0 dell'andata per accedere alle semifinali di Europa League. 50mila laziali proveranno a spingere dagli spalti la squadra di Baroni verso l'impresa.Lazio - Bodo/Glimtgiovedì 17 aprile 202521:00Sky Sport Uno, Sky Sport (252)SkyGo, NowTV

Mandas; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. BaroniHaikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Hauge, Hogh, Blomberg. All. Knutsen.Baroni ha concesso un giorno di riposo. Ci sarà solo l'allenamento di mercoledì quindi per fare le prove generali in vista di una gara che può valere la stagione. Il tecnico biancoceleste punta a recuperare almeno per la panchina Nuno Tavares, mentre in attacco, alle spalle di Castellanos, si giocano il posto Dia e Pedro. Il Bodo invece arriverà a Roma con la formazione tipo, dopo essersi anche riposato per una settimana, visto il rinvio del match di campionato concesso dalla federcalcio norvegese.

