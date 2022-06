Partirà molto probabilmente lunedì prossimo la campagna abbonamenti della Lazio. A svelarlo in anticipo è oggi Il Tempo. I tifosi fremono da settimane, dopo l'ultima stagione nella quale non sono mancate le polemiche per i costi dei biglietti. La società ha deciso i prezzi (ancora top secret, però) e sta limando gli ultimi dettagli stabiliti nelle riunioni tecniche per lo studio delle modalità di vendita e sottoscrizione delle nuove tessere. Ai laziali non resta che attendere ancora pochi giorni per tornare a far sentire la loro vicinanza.