Si fa complicata la pista Mario Rui per la Lazio. Il terzino sinistro, in rotta col Napoli e in attesa di una proposta convincente per cambiare aria, per De Laurentiis costa 20 milioni. A scriverlo questa mattina è Repubblica, nell'edizione locale di Napoli. Lotito aveva in mente di offrire non più di 6-7 milioni per il trentaduenne portoghese, in scadenza nel 2025. Al contrario, su questi presupposti non c'è margine di trattativa con il club partenopeo.