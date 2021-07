Alla fine Luis Alberto è arrivato ad Auronzo di Cadore e si è scusato con Sarri e i compagni di squadra. Ora però è atteso il confronto con la società. La Lazio di base non vuole cedere il Mago, soprattutto perché Sarri vorrebbe inserirlo al centro del suo progetto tecnico. Il comportamento dello spagnolo è stato irrispettoso, quindi è in arrivo una maxi multa (oltre 50mila euro) e non solo. Oltre al confronto per chiamata, come riporta Il Messaggero è in arrivo anche quello dal vivo col Tare. Domani il direttore sportivo biancoceleste è atteso ad Auronzo di Cadore e chiederà ulteriori chiarimenti al numero 10 spagnolo.