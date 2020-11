Tutto e il contrario di tutto. Dopo gli esiti completamente opposti dei tamponi svolti dal Campus Biomedico di Roma (che ha rilevato tre positività) e della Futura Diagnostica di Avellino (tutti negativi),si è espresso così a RadioSei: ", che viene prima di ogni cosa,, perché se fosse stato un amico avrebbero detto se è positivo non lo dire, era solo un accertamento., è stato segnalato tutto correttamente, complimenti al Campus Biomedico perché questa è la prassi.C'è una circolare del 12 ottobre che dice 'se trovi un positivo lo tieni in isolamento e dopo i 10 giorni gli fai il tampone e se è negativo lo mandi tranquillamente a fare quello che deve fare'. Sto approfondendo il tema, perché ci sono dei cambiamenti sul protocollo e tutto, per non incorrere nel dubbio che possa danneggiare la salute di qualcuno, che va oltre il calcio".- Il dottor Pulcini ha aggiunto: "Nel dubbio devo dire cheQuesto sto studiando, sempre nel rispetto e nella tutela della salute del giocatore ma anche del regolamento. Comunque lo sapremoPoi da responsabile medico prendo una decisione, a favore prima di tutto della salute. Grazie a Dio sono asintomatici, metti che uno comincia a tossire e succede una cosa..."., intervenuto poco dopo in conferenza stampa: "Se avrò Strakosha, Leiva e Immobile?. Noi stiamo rispettando il protocollo, le voci che vengono sa fuori sono infondate, ma ci stanno dando ancora più forza e compattezza. I e i miei ragazzi faremo parlare il campo. Immobile, Leiva e Strakosha li ho visti sereni, ovviamente dovrò anche vederli in campo".