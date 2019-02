Riza Durmisi, esterno della Lazio, parla a BT dopo la vittoria sull'Empoli: "Se mi aspettassi di giocare titolare con l'Empoli? No. Sarebbe folle rispondere sì dopo queste partite. Ma ci sono quasi, e questo sta rendendo la competizione più agguerrita, oltre a darmi la forza per lottare con ancora più determinazione. Sono consapevole della situazione, so che non sono la prima scelta di Inzaghi. Ma non passerà tanto tempo prima che lo diventi".