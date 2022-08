Chiuso il terzetto dei portieri in casa Lazio. Con Provedel e Maximiano che si giocheranno il posto da titolare restava solo da sciogliere il nodo del terzo alle loro spalle: Adamonis o Furlanetto. L'ha spuntata quest'ultimo, inseribile in rosa come prodotto del proprio vivaio e quindi utile anche per la composizione delle liste UEFA. La decisione è stata presa in questi ultimi giorni da Sarri e dalla società di comune accordo. Per l'estremo difensore lituano invece si aprono a questo punto le porte della cessione, da capire con quale formula e se a titolo temporaneo o definitivo. Aveva ricoperto il ruolo l'anno scorso, quest'anno sarà mandato altrove a ritagliarsi il suo spazio in campo.