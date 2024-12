Lazio, i cartellini sono un problema: ecco i numeri che preoccupano

Getty Images

Due vittorie in 4 giorni contro la (ex) capolista hanno rilanciato l'entusiasmo in casa. Anche nello 0-1 maturato al Maradona ieri sera però c'è: il giallo a, arrivato nel secondo tempo, costerà laall'attaccante argentino.In generale però è da inizio anno che la squadra biancoceleste fa i conti con una pioggia di cartellini, soprattutto in campionato, che alla fine pesano nella gestione delle rotazioni, tra squalifcihe e diffide.

Molto dipende anche dallache Baroni chiede ai suoi uomini per tutti e 90 i minuti. Nessuno si deve risparmiare, su nessun pallone. E questo a volte porta a unin alcune situazioni.ieri è l'esempio più recente. I numeri però sembrano descrivere una squadra molto più cattiva di quanto in realtà la Lazio non sia. Prima di ieri sera i dati erano di un cartellino giallo ricevuto ogni 5 falli commessi. Dopo il primo tempo del Maradona la media si era addirittura abbassata con 2 gialli ricevuti su 9 interventi dell'arbitro e a fine gara la situazione è anche peggiorata con 3 ammonizioni su 12 falli (un cartellino ogni 4 fischi). Il Napoli, per dire, nell'ultima gara di falli ne ha commessi 16 in totale e ha ricevuto solo 2 ammonizioni. Quindi delle due l'una: o i calciatori della Lazio fanno sempre falli più duri e cattivi rispetto agli avversari o, forse, il metro di giudizio degli interventi non è sempre lo stesso.

Delle decisioni arbitrali di ieri sera quella che lascia più perplessi èA Dazn l'esperto di arbitri, nonché ex fischietto di Serie A, Luca Marelli lo ha evidenziato: la scivolata in ritardo del capitano del Napoli, con la gamba alta e il piede a martello che impatta sulla tibia del terzino portoghese, il quale solo saltando ha evitato possibili infortuni, meritava un intervento disciplinare. In generale - in una prima parte di stagione in cui a Formello non sono mancate le polemiche sugli episodi arbitrali - questa problematica dei cartellini aumenta i dubbi in casa biancoceleste sulla considerazione che i direttori di gara hanno verso Zaccagni e compagni.(Isaksen, Gila e Castellanos)(Rovella). In totale. Di arbitri e delle loro decisioni Baroni difficilmente parla; a prescindere però, se il trend non cambierà, di questo passo dovrà gestire inevitabilmente anche il fattore squalifiche nell'alternare i suoi uomini tra campionato e coppe.