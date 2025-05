Lazio, il gol è una certezza: biancocelesti secondi solo all'Inter

AFP via Getty Images

L'attacco dellaè da lotta scudetto. Come spiega oggi Il Messaggero, i biancocelesti sono secondi solo all'Inter per numero di partite in cui sono andati in rete:(31 per i nerazzurri). Un dato impreziosito dal fatto che la squadra di Baroni è anche terza per numero di gol segnati in campionato con 58 (il Napoli capolista è a 55). Meglio hanno fatto solo Atalanta (71) e Inter (73). La lotta Champions per Zaccagni e compagni passa quindi soprattutto per il rendimento offensivo, viste anche le criticità evidenziate dalla retroguardia durante la stagione (la Lazio è 11esima per gol subiti).

Il gol è una certezza per la Lazio, che va a segno da sei partite consecutive (l'ultima senza una rete è stata la sconfitta a Bologna a metà marzo). A mancare alla squadra di Baroni è però l'equilibrio tra casa e trasferta. All'Olimpico sono arrivati la maggior parte dei gol (32), ma hanno fruttato solo 29 punti, contro i 26 segnati lontani da Roma, valsi però 34 punti. Ieri a Empoli è arrivato il terzo successo consecutivo in trasferta: un fatto che non accadeva da tre anni, quando nel 2022 in panchina c'era Sarri. In casa invece la vittoria manca addirittura dal 9 febbraio, contro il Monza.