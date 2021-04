La Lazio prosegue il suo lavoro sul campo durante la settimana che culminerà con la sfida di domenica pomeriggio alle 15:00 contro l’Hellas Verona. Sarà l’ennesimo bivio di questa stagione di rincorsa per la squadra di Inzaghi, la quale però vuole continuare a dare linfa alle speranze per l’obiettivo quarto posto. Intanto a Formello largo alla seconda seduta della settimana dopo la quale è prevista una festa per Radu, il nuovo recordman per presenze della Lazio (402). Il difensore romeno verrà premiato dal presidente Lotito e dal suo predecessore, Beppe Favalli.



PATRIC E LUIS ALBERTO ANCORA A RIPOSO – Prima però, allenamento tecnico. Tanto possesso palla e infine una partitella, esercitazioni intervallate da un accenno di fase atletica (allunghi sui 50 metri). Inzaghi ha avuto a disposizione quasi tutti i suoi calciatori. Ancora una volta assenti Patric e Luis Alberto. Continua la gestione per entrambi, i quali nei prossimi giorni sono attesi in gruppo. Il Mago non è ancora al 100% dopo la distorsione alla caviglia destra, mentre Patric ha forti fastidi alla schiena. Prosegue infine il lavoro differenziato del lungodegente Luiz Felipe.