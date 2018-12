Inter e Napoli fanno un favore alla Lazio? La squadra di Inzaghi ha già in tasca il pass come seconda del suo girone, nel sorteggio la Lazio potrà incontrare ai sedicesimi le prime dei gironi di Europa League, tranne l’Eintracht ed eventualmente il Milan, più le quattro migliori terze tra le otto provenienti dalla Champions.



IL FAVORE - In realtà, arrivando in Europa League, Napoli e Inter bruciano di fatto due dei quattro posti delle migliori: la Lazio non può incontrarle in quanto connazionali. In questo modo la Lazio, di fatto, ha più probabilità di incontrare un'altra squadra già presente in Europa League, e non una retrocessa dalla Champions. Neppure il Galatasaray sarà la prossima avversaria biancoceleste: 4 punti, sarà aggregata all'urna delle seconde.