Dilemma de Vrij in casa Lazio. Oggi il colloquio tra l'allenatore Simone Inzaghi, che gli chiederà garanzie: peserà anche il ruolo dello spogliatoio biancoceleste. Secondo il Corriere dello Sport, si va verso l'esclusione del difensore olandese per lo scontro diretto di domenica sera con l'Inter, decisivo per il quarto posto in classifica utile alla qualificazione in Champions League. Le buone notizie sono i miglioramenti degli infortunati Immobile e Luis Alberto.