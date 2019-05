Tutto a sinistra, e non è una scelta politica. Simone Inzaghi dovrà valutare con attenzione chi inserire sulla fascia sinistra, rimasta senza padrone dopo la squalifica di Lulic. Contro l'Atalanta le fasce saranno fondamentali, Inzaghi ci pensa. Come riporta il Messaggero, le opzioni sono 3, due d'emergenza.



FORMAZIONE LAZIO - Inzaghi sta pensando al sostituto naturale di Lulic, il danese Durmisi. Su quella fascia Hateboer va fortissimo, l'ex Betis fino ad ora non ha mai convinto. Vorrebbe questa chance, in una partita così importante, ma verrà valutato in settimana, è stato anche fermo per un affaticamento. Al suo posto potrebbe traslocare e cambiare di fascia Romulo. Contro la Samp ha convinto, potrebbe fare il sacrificio. Ultima opzione, la più tattica e prudente: mettere sulla fascia sinistra Marco Parolo, in perenne opera di contenimento. Lo può fare, ma a che prezzo?