L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, è intervenuto a Radio Rai per analizzare il pari con il Torino: "Al di là del calcio di rigore, non mi va di commentare. Abbiamo fatto una grande partita e record di occasioni da gol in stagione. C'era l'espulsione di Izzo subito dopo un minuto che era stato ammonito. I ragazzi hanno fatto una grande partita che avrebbero meritato di vincere, ma è chiaro che è una partita macchiata e viziata. Devo fare i complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto, avremo meritato di vincere. Siamo tanti in rosa, tutti meriterebbero di giocare, vedremo se mandare qualcuno a giocare, per me è sempre difficile mettere fuori o addirittura in tribuna gente che merita di giocare. Con due rigori dubbi su Marusic ed Acerbi, la mancata espulsione di Izzo ed i dubbi sul rigore la partita è condizionata, io non ho protestato ma ci sono stati episodi che ci hanno impedito di vincere ".