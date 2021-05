Con il "sì" di Inzaghi ora può ufficilmente iniziare la preparazione alla prossima stagione per la Lazio. I biancocelesti dovranno effettuare molti cambiamenti in rosa e soprattutto, come riporta Il Messaggero, potrebbero cedere uno dei big. Milinkovic e Luis Alberto, pupilli di Inzaghi, non si toccano, a meno che non arrivino offerte veramente importanti. Tra i top player biancocelesti, l'unico in uscita è Joaquin Correa. La crisi economica è un peso per tutti i club. Inzaghi al momento della firma è stato avvisato che potrebbe ritrovarsi di fronte a una cessione importante, ma se dovesse essere il Tucu non si opporrebbe con tutte le forze. La Juventus, già interessata all'argentino due finestre di mercato or sono, rimane vigilie.