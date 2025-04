AFP via Getty Images

Lazio, Isaksen ammonito nel derby: era diffidato, quale partita salta e chi gioca al suo posto

Federico Targetti

31 minuti fa



Gustav Isaksen, esterno offensivo danese della Lazio, è stato ammonito alla fine del primo tempo del derby della 32esima giornata di campionato contro la Roma per un intervento in scivolata su Manu Koné. Si trattava della quinta sanzione, per cui per lui scatterà la squalifica.



Isaksen non sarà disponibile per la trasferta in casa del Genoa nel giorno di Pasquetta, 33esima giornata di campionato. Al suo posto Baroni potrebbe decidere di schierare Pedro o in alternativa Tchaouna.