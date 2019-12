Dopo il pareggio di ieri tra Inter e Roma, la partita di stasera contro la Lazio può essere per la Juventus di Maurizio Sarri il primo vero snodo importante della stagione nella corsa scudetto, oltre all'opportunità per effettuare il contro-sorpasso in vetta alla classifica. Contro la formazione più in forma di tutto il campionato, reduce da 6 vittorie consecutive, i bianconeri vanno a caccia anche del riscatto dopo la deludente prestazione contro il Sassuolo della passata settimana. La formazione di Simone Inzaghi cerca invece la prima vittoria in uno scontro diretto in stagione, dopo il pari nel derby e il ko per mano dell'Inter.



Ecco alcuni dati statistici sulla partita forniti da Opta:



La Juventus ha perso solo uno degli ultimi 29 incontri di Serie A contro la Lazio (22V, 6N), e solo una volta nel parziale ha mancato l'appuntamento con il gol. L'ultimo successo interno della Lazio contro la Juventus in Serie A risale al dicembre 2003 (2-0) - da allora 11 vittorie bianconere e tre pareggi.



La Juventus ha vinto tutte le sfide di questa Serie A contro squadre attualmente nella metà alta della classifica: i bianconeri hanno collezionato 18 punti in questa graduatoria, cinque in più della seconda (l’Inter, a 13). Per la prima volta nella sua storia, la Lazio ha segnato almeno due gol in nove gare di Serie A di fila. Dal 2000 in avanti, solo due squadre hanno registrato una serie più lunga di questo tipo in un singolo massimo campionato: 10 per l’Inter nel 2006/07 e 10 per l’Atalanta, proprio nel 2019/20.



Tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei 2019/20, la Juventus è l’unica imbattuta in questa stagione in tutte le competizioni (15V, 4N). Nelle 19 gare conclusive del 2018/19 i bianconeri avevano registrato ben sei sconfitte (9V, 4N). La Lazio ha vinto tutte le ultime sei gare di campionato: i biancocelesti non hanno mai ottenuto nella loro storia una serie più lunga di successi consecutivi in un girone d’andata di Serie A.



La Lazio è la squadra che ha segnato più reti nel corso degli ultimi 30 minuti di gioco in questa Serie A (14), mentre nessuna ne ha subite meno della Juventus nello stesso intervallo temporale (tre, proprio come i biancocelesti). L’attaccante della Lazio Ciro Immobile è il terzo giocatore nella storia della Serie A a realizzare almeno 17 gol nelle prime 14 gare stagionali di campionato della propria squadra, dopo Antonio Angelillo (21 nel 1958/59) e Felice Placido Borel (17 nel 1933/34).



Con le 12 reti segnate alla Lazio in nove sfide nel massimo campionato, Gonzalo Higuaín è il giocatore che ha realizzato più gol nella competizione contro una singola squadra tra quelli attualmente in attività. Paulo Dybala ha realizzato sette gol in Serie A contro la Lazio, contro nessuna squadra ha fatto meglio (al pari di Milan e Udinese). La prossima sarà la 200ª presenza della Joya con la Juventus in tutte le competizioni.





